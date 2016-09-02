نشر موقع صحيفة ” ميرور” البريطاني فيديو مُسرّب جديد يكشف أهم مزايا هاتف آيفون 7 بلس القادم من أبل، قبل أسبوع من الإعلان عنه رسميا.

فوفقا للفيديو المسرب سيأتي هاتف آيفون 7 بلس الجديد مزود بكاميرا ذات عدسة مزدوجة متطورة، بالإضافة إلى التأكيد على إزالة منفذ سماعة الأذن 3.5mm، وهو التسريب الأشهر الذي ظهر عن هاتف آيفون 7 على مدار الأشهر الماضية وأظهر الفيديو الهاتف باللون الوردي المتميز.

وسرّب هذا الفيديو واحد من أشهر مسربين أجهزة أبل ويدعى Sonny Dickson.

وهذه المواصفات التي أظهرها الفيديو الجديد تأتي بالإضافة إلى التحديثات التقليدية التي تطلقها أبل مع كل نسخة جديدة لهواتفها الذكية مثل ترقية المعالج وجودة الكاميرا ودقة الشاشة وعدد الـ”رام” ومساحات التخزين.

الجدير بالذكر، أن أبل ستكشف رسميا عن هاتف آيفون 7 وآيفون 7 بلس خلال 7 سبتمبر الجاري خلال حدث ضخم ستعقده الشركة داخل مقرها.