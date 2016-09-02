قال جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن ليبيا لديها مؤسسات ضعيفة جدًا بسبب التاريخ الاستعماري، مشيراً الى أن الزعيم الراحل معمر القذافي دمر كل المؤسسات، وكان هو المؤسسة الوحيدة.

وأضاف جيمس موران، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج “القاهرة 360″، والمذاع على شاشة “القاهرة والناس”، أن الدولة الدينية ستُقَسِّم ليبيا لدولتين أو ثلاثة أو بالأحرى مناطق كما كانت برقة وطرابلس والجنوب قبل موسوليني، موضحاً “هناك كارثة كانت لتحدث في ليبيا، مات أناسٌ وعاني آخرون بسبب ووجود داعش، ولكن مازال يمكنها أن تستجمع قواها ثانية كدولة”.

وأعتبر سفير الإتحاد الأوروبى جميس موران، أن حكومة الوفاق الوطني في طرابلس تحاول أن تعمل مع الجميع والمجتمع الدولي ومصر لاستجماع البلاد مرة أخرى.