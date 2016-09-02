أعرب رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف عن رغبته في إجراء زيارة خاصة إلى مصر، للتبرك من الأماكن الدينية المقدسة فيها، وأضرحة آل البيت.

وقال قاديروف خلال لقائه مع برنامج «ممكن»، الذي يُعرض على فضائية «سي بي سي»، أمس الخميس، إنه بعد عقده عدد من اللقاءات مع الشيخ الحبيب علي الجفري، أثناء تواجده بالشيشان، شعر برغبة في زيارة مصر.

وتابع: «ازدادت رغبتي في زيارة مصر بعد مقابلة الإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والذي دعانا للزيارة، أثناء انعقاد مؤتمر أهل السنة والجماعة»، معتبرًا الدعوة شرف كبير، يعتز به.