هاجم الداعية السعودي الشهير ناصر العمر “مؤتمر الشيشان” الذي جاء تحت عنوان “أهل السنة والجماعة” وأثار جدلاً واسعا معتبراً إياه فضيحة.

وقال العمر في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. ” مؤتمر الشيشان فضيحة أظهرت للأمة ضلال منهج هؤلاء القوم، ولو عقد أهل السنة عدة مؤتمرات، لما كشفوا باطل هؤلاء كما فعلوا هم بأنفسهم”.

وكان مؤتمر الشيشان الذي عقد بمشاركة شيخ الأزهر ورجال دين صوفيين مصريين وإماراتيين وغيرهم ويعتقد أنه مدعوم وممول من قبل الامارات، قد شهد هجوما حادا على الوهابية والسلفية لدرجة أن البيان الختامي زعم خروج الوهابية والسلفية من جماعة أهل السنة الامر الذي احدث غضبا شديدا داخل السعودية.

وتجدر الإشارة إلى، أن هناك غضبا شعبيا سعوديا، لما خرج به مؤتمر استضافته العاصمة الشيشانية، جروزني، بهدف تعريف هوية “أهل السنة والجماعة”، إذ استثنت توصياته السلفية والوهابية من التعريف، كما لم تدرج المؤسسات الدينية السعودية ضمن المؤسسات التعليمية “العريقة”، علاوة على مكان انعقاد المؤتمر في الدولة التابعة لروسيا.