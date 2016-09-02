تعتبر عادة قضم الأظافر من أكثر العادات السلبية شيوعا بين الناس، وأظهرت إحصائية جديدة حول قضم الأظافر أن 30% من الأطفال، و45% من المراهقين و25% من البالغين الشباب، و5% من البالغين يمارسون هذه العادة السيئة وفق لموقع Mercola .

وينتج عن قضم الأظفار أضرار صحية على الجسم تظهر بالشكل التالي:

1 – الإصابة بالبكتريا: وفقاً للدراسات إن الأظافر موقع مثالي لنمو البكتيريا ومن أشهر البكتيريا التي توجد بالأظافر السالمونيلا، فقضم الأظافر يساعد على نقل هذه البكتيريا إلى الفم.

2 – التهابات الأظافر: قضم الأظافر يتسبب فى التهابها والتهاب الجلد الموجود حول الأظافر.

3 – مشاكل الأسنان: تشير الدراسات أن قضم الأظافر يتسبب فى حدوث فجوة بين سنتين خاصة فى الأسنان الأمامية كما أن جذور الأسنان تصبح أضعف.

4 – الإصابة ببعض الفيروسات: هناك أكثر من 100 نوع من الفيروسات يمكن أن تسبب في حدوث أنواع مختلفة من السرطانات، ووفقاً للدراسات أن قضم الأظافر يرفع فرص الإصابة بهذه السرطانات.

أما الحلول المقترحة لإمكانية علاج عادة قضم الأظفار فعليك بإتباع ما يلي:

1– إمساك قبضة اليد لمدة ثلاثة دقائق في كل مرة تحاول بأن تقضم أظافرك ، أو قم بإستخدام كورة مطاطية خاصة للتوتر.

2– محاولة الوصول للأسباب المؤدية لتلك العادة وحلها والأبتعاد عنها .

3– المحافظة على تشذيب الأظافر بقصها وبردها بشكل منتظم فالاعتناء بمظهرها والرغبة في جعلها جذابة طول الوقت سيحول دون قضمها .