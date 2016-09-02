قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه يعتبر ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، شريكا موثوقا ومسؤولا نشيطا يعرف كيف يحقق أهدافه.

وفي مقابله له مع “بلومبيرغ” قال بوتين عن ابن سلمان: “يمكن أن نتفق معه وأن نكون واثقين من تنفيذ تلك الاتفاقات”.

وعن قرار تجميد مستوى إنتاج النفط، قال الرئيس الروسي إنه “إذا تناولنا هذا الموضوع مع الأمير سلمان، فسأكرر موقفنا مجددا، ونحن نرى أن تجميد الإنتاج يعد قرارا صائبا بالنسبة لقطاع الطاقة العالمي”.

وبحسب ما نشرت “روسيا اليوم”، فقد أعلن الكرملين الروسي أن المحادثات بين بوتين ومحمد بن سلمان “ستركز على سبل التسوية في سوريا، مع الأخذ بعين الاعتبار التباين في مواقف موسكو والرياض من الأوضاع في المنطقة”.

في وقت سابق قال معاون بالكرملين للصحفيين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد عددا من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى على هامش القمة التي تعقد يومي 4 و5 أيلول/ سبتمبر في هانغتشو بالصين.

وسيجري بوتين محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الثالث من أيلول/ سبتمبر، “بينما تجري عملية تطبيع العلاقات بين البلدين”.

وفي الرابع من أيلول/ سبتمبر يبحث بوتين الحاجة إلى “إعطاء قوة دفع جديدة للعلاقات الثنائية” مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، كما سيلتقي بولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبحث الأزمة السورية.