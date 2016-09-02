أعلن تنظيم “جيش العز” التابع للجيش السوري الحر، إسقاط طائرة مروحية روسية كانت تحلق على ارتفاع منخفض بأجواء رحبة الخطّاب، في ريف حماة الشمالي.

وقال “جيش العزة” في بيان مقضب إنّ عمليّة الإسقاط تمّت بصاروخ تاو الأمريكي، في إطار “معركة في سبيل الله نمضي”، التي أطلقتها فصائل المعارضة مؤخراً بريف حماة.

وبثّ “جيش العزة” تسجيلاً مصوراً يوثق لحظة إصابة الطائرة وتدميرها بصاروخ تاو، واحتراقها.

وإذا اعترفت روسيا بخسارة هذه الطائرة فستكون رابع مروحية حربية تقر وزارة الدفاع الروسية بفقدانها في سوريا.