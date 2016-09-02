تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تظهر قيام مسلّحي “PYD” وميليشا سوريا الديموقراطية برفع العلم الأمريكي فوق مئذنة جامع في قرية الجات في ريف منبج.

ولاحظت “وطن” انتشارا واسعا للصورة التي تظهر العلم الأمريكي معلّقا إلى جانب مكبّرات الصوت، حيث شاركها عدد كبير من الصحفيين والمدونين على غرار الصحفي السوري هادي العبد الله ومحرّر الشؤون العراقية بقناة الجزيرة حامد حديد.

صورة: مسلحو "PYD" وميليشا سوريا الديموقراطية يرفعون العلم الأمريكي فوق مئذنة جامع في قرية الجات في ريف #منبج pic.twitter.com/hallZ30BIj — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) September 2, 2016

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