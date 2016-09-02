تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تظهر قيام مسلّحي “PYD” وميليشا سوريا الديموقراطية برفع فوق مئذنة جامع في قرية الجات في .

 

ولاحظت “وطن” انتشارا واسعا للصورة التي تظهر العلم الأمريكي معلّقا إلى جانب مكبّرات الصوت، حيث شاركها عدد كبير من الصحفيين والمدونين على غرار الصحفي السوري ومحرّر الشؤون العراقية بقناة .

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