في إطار تعليقه على زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الهند، قال الكاتب الصحفي المصري “جمال سلطان” في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات المصغّر رصدتها “وطن” إن “السيسي: توصلت لاتفاق مع الجانب الهندي على تعزيز حركة السياحة الهندية إلى مصر ـ السياحة الهندية ؟!، عوضنا عليك يا رب”.

السيسي : توصلت لاتفاق مع الجانب الهندي على تعزيز حركة السياحة الهندية إلى مصر ـ السياحة الهندية ؟! ، عوضنا عليك يا رب 🙂 — جمال سلطان (@GamalSultan1) ٢ سبتمبر، ٢٠١٦

وأقيمت صباح الجمعة، مراسم استقبال رسمية للسيسي بالقصر الجمهوري بالعاصمة الهندية نيودلهي، التي وصلها يوم الخميس في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

وألقى السيسي كلمة مختصرة أعرب فيها عن سعادته لزيارة الهند للمرة الثانية خلال أقل من عام، معربا عن ثقته بأن الزيارة سوف تعزز العلاقات الثنائية في كافة المجالات بينما رحب رئيس الجمهورية الهندي بزيارة الرئيس السيسي إلى بلاده.