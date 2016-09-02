في إطار تعليقه على زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح إلى ، قال الكاتب الصحفي المصري “” في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات المصغّر رصدتها “وطن” إن “: توصلت لاتفاق مع الجانب الهندي على تعزيز حركة الهندية إلى ـ السياحة الهندية ؟!، عوضنا عليك يا رب”.

وأقيمت صباح الجمعة، مراسم استقبال رسمية للسيسي بالقصر الجمهوري بالعاصمة الهندية نيودلهي، التي وصلها يوم الخميس في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

 

وألقى السيسي كلمة مختصرة أعرب فيها عن سعادته لزيارة الهند للمرة الثانية خلال أقل من عام، معربا عن ثقته بأن الزيارة سوف تعزز العلاقات الثنائية في كافة المجالات بينما رحب رئيس الجمهورية الهندي بزيارة الرئيس السيسي إلى بلاده.