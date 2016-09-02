في فتوى جديدة ومثيرة، اعتبر الداعية السلفي، أبو إسحاق الحويني، قراءة القرآن الكريم على الميت بدعة لم ترد في الشرع.

وقال “الحويني” عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “عبارة (أقرأ الفاتحة على المرحوم)، هي من الأخطاء الشائعة لدى المسلمين”، موضحا أن هذا لم يثبت على النبي، صلى الله عليه وسلم، وليس لها أصل في الشرع، وإنما المشروع القراءة بين الأحياء ليستفيدون”.

ووفقا لفتوى منشورة عبر نفس الصفحة، قال “الحويني”: “القراءة على الميت عند قبره أو بعد وفاته قبل دخول القبر، أو القراءة له في أي مكان لم يثبت في الشرع ولا أصل له في السنة، وما ينفع الأموات هو الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة”.