قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن طهران زادت من وتيرة تدخلها في سوريا ودعمها لحزب الله اللبناني وجماعة الحوثي في اليمن.

وأضاف – في تصريحات أدلى بها في العاصمة اليابانية طوكيو ونقلتها “الاخبارية نت” الجمعة – “إن إيران عليها أن تختار بين منطقي الثورة والدولة”، مشددا على أن إيران رفعت من وتيرة أنشطتها السرية لزعزعة دول المنطقة.

وقال الجبير “نحن لا نرى تغييرا في كل هذا، فإيران تعمل على تهريب الأسلحة إلى دول الخليج”، مطالبا إيران بأن تقرر ما إذا كانت ثورة أو دولة، وتابع “فإذا كانت ثورة ولا تحترم القانون الدولي وتعمل على نشر ثورتها والموت والدمار، فنحن لا نستطيع التعامل معها”.

وأعرب وزير الخارجية السعودي، عن أمله في أن تغير إيران – “البلد العريق وصاحبة التاريخ – السياسات التي تبنتها بعد الثورة لتصبح عضوا في المجتمع الدولي وفي موقع جيد، وتابع “وستكون لنا معها علاقات جيدة حينها”.