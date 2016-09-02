قال كلاوس جرابه، رئيس الجمعية الأوروبية المعنية بتشخيص أورام الجلد الخبيثة وعلاجها، إن زي السباحة الإسلامي النسائي “بوركيني” يعد وسيلة ناجعة للوقاية من سرطان الجلد.

وكشف “جرابه” أن هناك دراسة أثبتت أن تأثير كريمات الوقاية من أشعة الشمس يظل محدودا، لذا فإن مثل هذا الرداء يعد الوسيلة الأمثل لحماية الجلد، مؤكدا “أن البديل المتصور هو البوركيني”.

وأوضح أن زي البوركيني تم تطويره في الأساس من جانب سيدة أسترالية، حيث يرتفع خطر الإصابة بسرطان الجلد في أستراليا بشكل كبير للغاية.

وأشار إلى أن 50 في المئة من إنتاج زي البوركيني لا يتم شراؤه من جانب سيدات مسلمات.