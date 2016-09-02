أجرت القيادة المركزية للجيش الأمريكية دورات فحص عقائدي لرجال دين بالقوات المسلحة الأردنية, استطاعوا خلالها من اجتياز تلك الدورات بنجاح, شارك فيها اللواء “يحيى بشير البطوش” المعروف بمنصبه المفتي العام للقوات المسلحة والملازم أكرم مصطفى فريحات.

ونشر حساب شؤون عربية على موقع “يوتيوب” فيديو رصد الندوة التي جاءت بعنوان كيف نحارب التطرف الديني وقد اقيمت ما بين “16-20” أغسطس الماضي في مكتب القساوسة التابع للجيش الأمريكي,

ورصد الفيديو الذي أطلعت عليه “وطن” الضيوف على رأسهم اللواء البطوش المفتي العام للقوات المسلحة الذي قال إن الاجابة لحرب داعش بسيطة ولا تستخدم الاسلحة العنيفة ولكن باستخدام سلاح التعليم.

وقال البطوش ” إن العنصر الأساسي في مواجهة العنف والتطرف الديني بأن نعلم أنهم مخطئون- يقصد داعش- متابعاً أولاً أود أن اركز على كيفية زيادة القدرة لدى الأئمة في القوت المسلحة الاردنية والاردن.

وأضاف ” هذه الزيارة تأتي لزيادة قدرة أئمتنا في التعامل مع هذا الامر الديني من خلال تنظيم القيادة المركزية للجيش الأمريكي لهذه الفعالية وغيرها من الندوات الدينية مع الجيوش الحليفة “.

وأشار البطوش إلى أن الهدف النهائي- حسب قوله- هو الفوز في معركة الكلمات ضد المتطرفين الدينيين بينما تستمر الحملة العسكرية ضد داعش.

وأظهر الفيديو الذي أطلعت عليه “وطن” أوائل المتخرجين من الجيش الأردني من دورة أساسيات القيادة الدينية والذين سيقودان حرب الكلمات الان وفي المستقبل.

وقال ضابط أمريكي كبير مشرف على الدورة التي أجريت للضباط الأردنيين إن القيادة العسكرية الأمريكية اكتشفت كما يقول مرات عديدة أن الضباط الأجانب لديهم القدرة بالتكاتف معنا هنا في الولايات المتحدة من خلال نظامنا التعليمي العسكري الخاص.

وتابع “مما يقيدنا ويرجع عليهم بالفائدة وهؤلاء القادة الشباب يكبرون ليصبحوا قادة كبارا في جيوشهم وهذه العلاقة أمر مفتاحي وأساسي, على عكس المعتاد في العلاقة بين الجيوش, فإن الائمة وأسراب اتباعهم سيكونون أمرا مفتاحيا لان كلماتهم ستكون سلاحا في الحرب ضد داعش.