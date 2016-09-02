رفضت حكومة بغداد منح تأشيرات للّاجئين الفلسطينيين الراغبين في أداء مناسك الحج، حسبما أكدت مصادر فلسطينية مطلعة.

وأكدت المصادر أن اللاجئين لم يجرِ إشراكهم في قرعة الحج منذ 13 عاماً، وإنه تم طرح هذا الأمر مع السلطات لكن دون تسجيل أي تحرك إيجابي.

وتابعت المصادر أنه منذ عام 2003، وبعد التغيير الذي حدث في العراق، جرى التعامل مع الفلسطيني على أساس أنه لاجئ جديد، فطبقت عليه القوانين التي تقيد حركته وحقوقه، مرجحة أن هذه الإجراءات “العقابية” بحق الفلسطينيين سببها النظر إليهم على أنهم من أنصار نظام صدام حسين، وفقاً لصحيفة”الشرق الأوسط”.

وقال سليم صالح خضر، عضو البرلمان العراقي عن “الاتحاد الإسلامي الكردستاني” وعضو لجنة الأوقاف والشؤون الدينية إن “الواجب الإنساني والإسلامي يتطلب تخصيص حصص للّاجئين الفلسطينيين بطرق استثنائية، لكن هذا لم يحدث وهو أمر نراه غير منصف ويحتاج إلى حل سريع”.