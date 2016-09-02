رفضت حكومة منح تأشيرات للّاجئين الراغبين في أداء مناسك ، حسبما أكدت مصادر فلسطينية مطلعة.

 

وأكدت المصادر أن اللاجئين لم يجرِ إشراكهم في قرعة الحج منذ 13 عاماً، وإنه تم طرح هذا الأمر مع السلطات لكن دون تسجيل أي تحرك إيجابي.

 

وتابعت المصادر أنه منذ عام 2003، وبعد التغيير الذي حدث في ، جرى التعامل مع على أساس أنه لاجئ جديد، فطبقت عليه القوانين التي تقيد حركته وحقوقه، مرجحة أن هذه الإجراءات “العقابية” بحق الفلسطينيين سببها النظر إليهم على أنهم من أنصار نظام ، وفقاً لصحيفة””.

 

وقال سليم صالح خضر، عضو البرلمان العراقي عن “” وعضو لجنة الأوقاف والشؤون الدينية إن “الواجب الإنساني والإسلامي يتطلب تخصيص حصص للّاجئين الفلسطينيين بطرق استثنائية، لكن هذا لم يحدث وهو أمر نراه غير منصف ويحتاج إلى حل سريع”.