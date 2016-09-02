حرض الاعلامي المصري المؤيد للنظام أحمد موسى الشارع المصري ضد جماعة الإخوان المسلمين قائلاً إن أي محاولة للقيام بثورة سوف تكون لصالح “الإخوان” التي ستطلق السلاح في الشوارع، وتغتال المعارضين لهم”، على حد قوله، مدعيا أن سجون الإخوان “8 نجوم”، حسب قوله.

واتهم موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسؤوليتي”، الذي يذاع على قناة “صدى البلد”، جماعة الإخوان المسلمين بكل ما تمر به مصر من وضع اقتصادي سيئ وارتفاع للأسعار، معتبرا أن ذلك “هو نتيجة تولي الإخوان الحكم خلال فترة الرئيس الأسبق محمد مرسي”.

وأشار موسى إلى أن كثيرا من دول العالم تشهد أوضاعا اقتصادية غير مستقرة، منها الإمارات والكويت، قائلا: “الدعم بيتلغي في الإمارات والكويت.. اش معنى إحنا”.

وتابع موسى بأن: “السجون التي يتواجد فيها أعضاء الإخوان 8 نجوم، وبياكلوا أحسن أكل في السجون.. وحازم أبو أسماعيل زاد في السجن أكثر من 100 كيلو”، على حد قوله.