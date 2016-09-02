في حوار لقناة الإخبارية السعودية، قالت إنه سوف يبث السبت، قال آية الله كنجي، أحد تلاميذ قائد الثورة الإيرانية آية الله الخميني، إن الأخير انتهج أسلوب تصفية المعارضين حتى يتمكن من الانفراد بالسلطة دون معارك، مؤكداً أن “الثورة شيء والخميني شيء آخر”.

وأضاف كنجي، إن الخميني “خدع الإيرانيين أثناء الثورة”، وإنه “كان يستغل موسم الحج لتجنيد وتأسيس “خلايا للفتن” في الدول الإسلامية”.

والخميني هو رجل دين شيعي، وسياسي إيراني، من مواليد 24 سبتمبر/أيلول 1902، حكم إيران في الفترة إبان الثورة على الشاه محمد رضا بهلوي عام 1979 وحتى العام 1989، وهو الأب الروحي لعدد من الشيعة داخل إيران وخارجها، وقد عرف بعدائه الدائم للولايات المتحدة.

لكن وثائق أمريكية كُشف عنها مؤخراً، فضحت علاقات سرية واتصالات مُباشرة وغير مباشرة بين قائد الثورة الإيرانية والحكومة الأمريكية، قبيل الإطاحة بالشاه.

وأشارت الوثائق التي نشرتها “بي بي سي”، إلى أن الخميني استطاع إقناع الحكومة الأمريكية بتسهيل عودته إلى إيران، مؤكّداً أن المصالح الأمريكية لن تتضرر من نجاح الثورة الإيرانية الإسلامية.