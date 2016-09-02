قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مخاطبا رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي خلال لقائهما الجمعة ”أنت الرجل العظيم الحكيم”.

وأضاف أبو الغيط بحسب “فيديو” نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” ”لقد برهنت في الخمس سنوات الماضية عن حكمة رائعة تمكّنت من خلالها من الخروج بسفينة تونس إلى بر الأمان والطريق الصحيح بعد أن طلامتها الأمواج”.

وأشار أبو الغيط إلى أن الرئيس التونسي تمكن بحكمته الشديدة من وضع تونس في الطريق الصحيح.

في سياق متصل أعرب أبو الغيط عن سروره بلقاء السبسي قائلا “هذا اللقاء يعبر عن دعم تونس المتواصل لجامعة الدول العربية، مضيفا أن اللقاء تضمن بالأساس مشاورات موسعة حول كيفية إعطاء جامعة الدول العربية دفعا إيجابيا لإنجاز أعمالها القادمة”.