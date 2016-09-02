قالت الكاتبة المصرية المعروفة آيات عرابي إن كل محاولات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتلميع صورته، بزيارةٍ هنا أو زيارةٍ هناك، ستبوء بالفشل، وذلك في إطار تعليقها على زيارته الاخيرة للهند.

وكتبت “عرابي” على “فيسبوك” في هذا السياق: ” كل محاولات ذلك المخبول لتلميع صورته تبوء بالفشل وتنتهي بنكات حتى صوره شديدة القبح تتحول الى نكات وسخرية للجميع ويظهر فيها كاسماعيل ياسين”.

وقالت في تدوينتها: “تزامناً مع زيارة اللمبي للهند.عشرات الملايين من العمال يقومون باضرابات واسعة احتجاجا على الاصلاحات الاقتصادية الهندية. نحس وفقر اعوذ بالله”.

وأضافت: “بمناسبة زيارة الهند متى سيقابل جواهر لال نهرو لحضور مؤتمر باندونج وتدشين منظمة عدم الانحياز ؟.ذلك العبيط يحاول تقليد الاراجوز المقبور عبد الناصر خيال مآتة المخابرات الأمريكية.واللطيف ان لا احد يهتم بزيارته للهند”.

ووصل السيسي الهند، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام بناءً على دعوة من الرئيس الهندي “براناب موخرجي”.