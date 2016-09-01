إنّ الحياة الزوجية تحتاج إلى العديد من العوامل المساعدة لنجاحها، كي تستطيع المرأة أن تهنأ بحياة سعيدة مع الشريك والأولاد. لكن هناك بعض الحقائق الضرورية التي لا بدّ من الالتزام بها، إلا أنها قد تغيب عن بال الزوجين ما يسبب مشاكل زوجية قد تؤدي إلى الطلاق بينهما، فما هي أبرز هذه الحقائق:

الحبيب كائن رقيق أمام الطرف الآخر

إنّ الحبيب كائن رقيق أمام الطرف الآخر، لأنّ الحب الذي يختلج في أنفاسه يجعله حساساً جداً فتراه يحزن بقدر حبّه لو جرحه الحبيب، إلا أنّ بعض الأزاوج يقسو بعضهم على بعض مع مرور الأيام، لذلك يجب إدراك إحدى أهمّ الحقائق الضرورية لإنجاح العلاقة الزوجية وهي أهمية التعامل مع الشريك على أنه كائن حساس وإسماعه كل كلمة طيبة وتجنّب الألفاظ المشينة التي تؤلم وتجرح المشاعر.

الشعور بالحب

من الحقائق التي يجب إدراكها بهدف إنجاح الزواج، أهمية التعبير عن الحب بينكما فلا بدّ من التعبير عن المشاعر والعواطف من أجل تحسين التواصل العاطفي في العلاقة الزوجية واحترام مشاعر الآخر وعدم إهماله لكي لا تصاب الحياة الزوجية بالبرود العاطفي، ويمكن للزوجين إثبات حبهما عن طريق بعض التصرفات في سلوكهما اليومي من خلال إظهار الاهتمام الشخصي والاهتمام بكافّة شؤون بعضهما والدعم والمراعاة وتفهّم ظروف الآخر والمساندة في السرّاء والضرّاء.

الترفيه وكسر الروتين

ووفقاً لموقع فوشيا يتناسى بعض الأزواج حق الشريك في الترفيه والتسلية والتخلّص من الملل والروتين، فمن الحقائق المهمة التي يجهلها البعض هي تجديد الحياة الزوجية، فبالإمكان القيام بنشاطات متنوعة خلال عطلة نهاية الأسبوع على سبيل المثال بدلاً من الوقوع في فخ الرتابة.

عدم المقارنة

إنّ البعض يقوم بمقارنة الشريك بشخص آخر وهذا يُعتبر من الحقائق التي يجب عدم إغفالها، لأنه مهما تكن نية الشريك سليمة في المقارنة بآخر، سيترجم المقصد خطأً ويؤدي إلى جرح المشاعر و الغيرة والحقد دون تعمّد، فإياك مقارنة الشريك بآخر.

السخرية والاستهزاء

قد يعتقد البعض أنّ السخرية والاستهزاء بالشريك هما من باب المزاح للتسلية فقط، لكن هذا يُعدّ من الحقائق الضرورية التي لا بدّ من الالتزام بها لأنّ ذلك قد يُزعج الشريك ويؤدي إلى خلافات بينكما.