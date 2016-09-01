نشر الموقع الطبي الأمريكي “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، مجموعة من الاستخدامات المذهلة لقشر الموز، لغنى هذه الفاكهة بالفيتامينات والمعادن، وهي:

1- عين السمكة: ضع قطعة من قشر الموز على الثآليل مع شريط لاصق، واترك الأمر بين عشية وضحاها، وفي الصباح قم بإزالة الضمادات، وكرر هذا كل ليلة حتى يجف الثؤلول.

2- لدغات الحشرات وتهيج في الجلد: يتم فرك موقع اللدغة أو التهيج بواسطة الجانب الداخلي من قشرة الموز وسوف تختفي قريباً.

3- حب الشباب: يتم وضع قشر الموز من الداخل على الحبوب وترك الموز حتى يصبح القشر بنيّا، وتطبيق ذلك يومياً حتى يختفي حب الشباب.

4- البواسير: يتم وضع قشرة الموز على فتحة الشرج، والسماح لها بالبقاء بين عشية وضحاها، ثم كرر هذا حتى تختفي الأعراض تماماً.