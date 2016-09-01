نفت الفنّانة نورهان التقارير التي تحدثت عن انتحارها، مؤكدة أنها بصحة جيدة وأن الالتباس وقع بسبب تشابه الأسماء مع الشابة اللبنانية نورهان حمود التي انتحرت أخيراً.

وقالت المطربة اللبنانية في تدوينة عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي: “مرحبا يا حلوين، اليوم شي غريب عم بيصير معي، كتير ناس دقولي وبعتولي messages اذا انا بخير ،ما بعرف شو الموضوع بس قال سمعوا اني انتحرت طبعا انا مصدومة (علما انو الخبر اللي انتشر في صورة البنت اللي انتحرت وما بتشبهني ابدا)”.

وكان انتحار نورهان حمود أثار جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تضارب كبير بين الأسباب المزعومة التي دفعتها إلى انهاء حياتها.

وأكّد عدد من أصدقاء الشابة أنها كانت تمر بظروف مادية قاهرة، بخاصة بعد أن دارت عجلة الحال الاقتصادية بوالدها الذي كان يعمل في البورصة، من الرخاء إلى الشدّة، علماً أن عائلتها تضمها إلى جانبها 3 أخوة شبّان.

وأوضح أصدقاء نورهان أن كان تتمتع بشخصية فريدة، انكسرت بسببها أحلامها على قسوة واقعها.

وكانت نورهان ابنة قرية كفرملكي الجنوبية أنهت حياتها برمي نفسها من الطابق الثامن من المبنى الذي تقطنه في منطقة الصنائع في العاصمة بيروت.

يُشار أن الاحصاءات تفيد بأن 76 لبنانياً أقدموا على الانتحار منذ مطلع عام 2016 الجاري.