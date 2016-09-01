أوصى خبراء على ضرورة تناول وجبة العشاء قبل الساعة 7 مساء، محذرين من أن تناول هذه الوجبة في وقت متأخر يضرّ بصحة القلب أكثر من تناول طعام يحتوي على كميات عالية من الملح.

ودرس أخصائيو القلب في جامعة تركية حالة أكثر من 700 رجل وسيدة يعانون من ارتفاع ضغط الدم بهدف تحديد تأثير النظام الغذائي وتوقيت تناول الوجبات على صحتهم.

وتوصل العلماء الى ان تناول العشاء بشكل دائم في وقت متأخر يؤثر كبير على مستوى ضغط الدم خلال الليل.

ويذكر أن تناول الطعام في وقت متأخر يزيد من إنتاج هرمونات التوتر مثل الأدرينالين.