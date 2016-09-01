استقبل ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان علي بركة، وفداً دبلوماسياً من السفارة الإيرانية في بيروت، برئاسة المستشار الأول في السفارة محمد ماجدي، وحضر اللقاء مسؤول العلاقات السياسية في حركة حماس زياد حسن، واستعرض الجانبان آخر تطورات القضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية.

وأكد ممثل حركة حماس على أهمية تعزيز العلاقات إيران لدعم الانتفاضة والمقاومة في فلسطين، وخصوصاً في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عشر سنوات، واستمرار الاقتحامات الاسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، وتواصل عمليات بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

كما أكد الجانبان على ضرورة توحيد جهود الأمة الإسلامية لمواجهة الخطر “الصهيوني” في فلسطين والمنطقة، ورفض المشاريع المطروحة لتصفية القضية الفلسطينية.

بدوره، أكد ماجدي على استمرار دعم إيران للشعب الفلسطيني ومقاومته وانتفاضته ضد الاحتلال، داعياً إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وحماية المسجد الأقصى ومدينة القدس من التهويد.