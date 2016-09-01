طالب نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بسحب الجنسية من لارا دبانة، ملكة جمال مصر، بعد نشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية وعدة صفحات إسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها مع ملكة جمال إسرائيل.

ونشرت صفحة إسرائيلية على مواقع التواصل تسمى “قف معنا بالعربية” صورة للارا دبانة ملكة جمال مصر لعام 2014، مع دورون مطلون، ملكة جمال إسرائيل، وكتبت تقول “صباحكم جميل كجمال وصفاء ملكة جمال مصر لارا دبانة وملكة جمال إسرائيل دورون مطلون”.

المغردون المصريون طالبوا السلطات المصرية بمحاسبة لارا وسحب اللقب والجنسية منها، واصفين ما فعلته بالتطبيع الذي يرفضه المصريون شكلا وموضوعا.

وقالوا إن الصورة “توحي بجو من الحميمية والود بينها وبين ملكة جمال إسرائيل التي تحاول من خلال صورة أن تعطي انطباعاً أن علاقات الشعبين في أزهى حالاتها”، مضيفين أن الأمر لا يمكن السكوت عنه، ومهددين بشن حملات على مواقع التواصل والضغط على السلطات لسحب الجنسية منها.

لارا رفضت الرد على تلك التعليقات والتزمت الصمت، فيما خرج كريم حسين، مدير أعمالها ليرد على ذلك بتصريحات صحافية قال فيها، إن الصورة مفبركة وغير حقيقية، وتم تزوير محتوياتها باستخدام برامج الفوتوشوب، والدليل الوردة الموجودة على رأس الفتاة الإسرائيلية، حيث يتضح منها أنها مركبة وغير حقيقية.

لارا تبلغ من العمر 22 عاماً، وتوجت ملكة جمال مصر لعام 2014 من بين 18 متسابقة، وهي ابنة شقيقة هدى عبود الحاصلة على لقب ملكة جمال مصر عام 1987.