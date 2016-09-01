أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن المساعدات الأجنبية بلغت خلال السنوات الـ6 الماضية نحو 31 مليار دولار، منها 12.5 مليار دولار تلقتها مصر في عام 2013 وحده.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن البنك المركزي المصري: “إن إجمالي النقد الأجنبي، الذي تم توفيره خلال الفترة ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 2015 ويونيو/حزيران 2016 بلغ قيمته نحو 45.5 مليار دولار”.

وكشف البنك المركزي في أحدث تقريره عن التوزيع النسبي للنقد الأجنبي في الفترة المذكورة، وجاء التوزيع كالآتي: 862 مليون دولار للوزارات، و222 مليونا لشركات طيران، و538 مليونا لطلبات المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية القائمة، و199 مليونا لقناة السويس، و263 مليونا للشركة القابضة للكهرباء، و681 مليونا لنادي باريس، و707 ملايين لهيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، و3.539 مليارات دولار لهيئة البترول.

وأفاد التقرير بتوفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية بقيمة 22.719 مليار دولار من البنوك، مقابل 4.9 مليارات للسلع غير الأساسية، ، وأن إجمالي مبيعات المركزي خلال الفترة نفسها بلغت 17.848 مليار دولار.

وأشار إلى أن مصر حصلت على مساعدات في 6 سنوات بقيمة 31 مليار دولار، منها 12.5 مليار دولار، موزعة بواقع 2 مليار دولار من السعودية، و3 مليارات دولار من الإمارات، ومليارين دولار من الكويت، و3 مليارات دولار من قطر، ومليارين من ليبيا، و500 مليون دولار من تركيا.