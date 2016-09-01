قادت تحريات رجال مباحث البلينا جنوب سوهاج، إلى معرفة تفاصيل جريمة قتل راح ضحيتها عامل على يد زوجته، طعنا بالسكين في منتصف القلب.

تحريات المباحث بقيادة الرائد أحمد خلف رئيس مباحث البلينا كشفت تفاصيل الواقعة التي بدأت منذ شهرين، ببلاغ من “ا. أ” 27 سنة ربة منزل تتهم زوجها “ن.ر” 35 سنة عامل بممارسة الرذيلة مع والدتها ورؤيته لهما في وضع مخل، فقامت بتحرير محضر بالواقعة إلا ان زوجها أضمر في نفسه تلك الواقعة وبدأ بمعاملتها بطريقة سيئة والاعتداء عليها بالضرب بشكل دائم.

وأظهرت التحريات أن المتهم وزوجته من ذوي السمعة السيئة، وقامت المتهمة بالترصد لقتله معللة ذلك بأنه “بيحب المشي البطال وكان عايز يجبرها تمارس الرذيلة مع آخرين ودائم التعدي عليها بالضرب”.

وتلقى اللواء مصطفى مقبل مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء خالد الشاذلي مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد وصول عامل إلى مستشفى البلينا المركزي جثة هامدة عقب إصابته بطعنة نافذة بالصدر. بحسب ما نقل موقع “مصراوي”.

وأمر اللواء خالد الشاذلي بوضع خطة بحث وسرعة إلقاء القبض على المتهم، وتبين أن زوجته وتدعى (ا) ربة منزل، هي المتهم الرئيسي وتبين أنها مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

واعترفت المتهمة بقتل زوجها إثر التشاجر معه سبب سوء سلوكه والتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها، وأقرت بطعنه بسكين المطبخ، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، والتحفظ على السكين المستخدم فى الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 4976 إداري المركز لسنة 2016، وأمر اللواء مصطفى مقبل مدير الأمن بإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.