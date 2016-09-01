تجرد مسن يبلغ من العمر 71 عامًا من آدميته وأقدم على اغتصاب ابنة زوجته التي تبلغ من العمر 10 سنوات داخل شقته بمنطقة الوراق بالجيزة.

وقالت الزوجة صاحبة الـ28 من عمرها: “لم أتوقع إن ممكن أن يغتصب ابنتي بعدما أمنته على شرفنا ومالنا كله.. صدمة عمرى لما شوفت جوزي في وضع مخل مع بنتي الصغيرة داخل غرفة الطفلة”.

واضافت الزوجة: “لم أشكو منه يومًا وظللت كاتمة شكواي في قلبي، عندما طلب معاشرتها من دبرها، وهتك عرضها عنوة، وإلا طلقها، خوفا من رميها هي إبنتها في الشارع أرادت الزوجه تحمل الذئب الشرس؛ وخصوصًا أنها لم تجد شخصًا لديها تشكو له همها الذي لحق بها”.

وتابعت: “يوم الواقعة كنت بالمنزل وحين دخولي لشرفة إبنتي وجدت زوجي في أحضان طفلتي وهما بدون ملابس، صدمة عمري عندما شاهدت تلك الواقعة، بعدما آمنت له على إبنتي وأموالي، تحملت العبئ عندما طلب هتك عرضي، ولكن لم أتحمل مصيبة إبنتي أيضًا”.

وأكملت الزوجة: “تعالت صرخاتي بعد استيعاب الموقف بدقائق، وخوفا من افتضاح أمره أمام الجيران، هرول الزوج سريعًا للهرب مستقلا سيارته الخاصة، فيما أسرعت إلى المطبخ واستللت سكينا، ولحقت به وقمت بطعنه بالكتف، وتعالت صرخاتي حتى تجمع الأهالي، وتمكنوا من الإمساك به وتسليمه لقسم الوراق الذي أحاله للنيابة للتحقيق”.

وأضافت الزوجة: “العيش لنا في الشارع بكرامة، أفضل من بيع شرفنا لذئب يقطن معنا في منزل واحد”.

فيما أمرت نيابة الوراق برئاسة المستشار مصطفى توفيق، بحبس المسن متهم بهتك عرض زوجته واغتصاب ابنتها بمنطقة الوراق، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

كما أمرت النيابة عرض الزوجه وابنتها للطب الشرعي للكشف عليهن وبيان صحة الواقعة من عدمها.