علّق الاكاديمي الاماراتي عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومستشار ولي عهد ابوظبي على مقتل أبو محمد العدناني المتحدث باسم تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال عبد الله في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “العالم والمنطقة العربية أفضل حالًا أكثر بمقتل أبو محمد العدناني وقبله أبو عمر الشيشاني أبرز قيادات تنظيم داعش الإرهابي وهلاك البغدادي قريب”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، تبنيها لعملية قتل المتحدث باسم تنظيم “داعش” المعروف باسم “أبو محمد العدناني” في غارة جوية نفذتها في حلب شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها: أن قاذفة “سو-34” روسية، كانت متمركزة في سوريا، استهدفت تجمعات لنحو 40 من مسلحي “داعش” في منطقة معراتة أم حوش في محافظة حلب، أمس الأول الثلاثاء، ما أدى إلى مقتلهم.