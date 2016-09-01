قالت سوزان رايس مستشارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للأمن القومي، إن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في حالات الاختفاء القسري، مشيرة إلى أن قوات الأمن تعتمد على نحو متزايد على هذا الأسلوب لإسكات وتخويف منتقدي الحكومة.

وأوضحت رايس في بيان لها نُشر على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري – الذي صادف أول أمس 30 أغسطس-، أنه في أغسطس الماضي ذكرت لجنة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، أن هناك زيادة بنسبة 100% في الحالات المبلغ عنها في مصر خلال العام السابق.

وأشارت إلى أن لجنة الأمم المتحدة ذاتها أكدت أنه في فبراير الماضي سجلت وجود 40 حالة اختفاء قسري جديدة، مؤكدة قلق بلادها من تلك الإجراءات القمعية والتي تتطلب وضع حد لحالات الاختفاء القسري ومحاسبة المسئولين عن هذه الممارسات.

وأكدت أنه في أغسطس الماضي أوردت مجموعة تابعة لمجلس حقوق الإنسان عن زيادة 100% في حالات الاختفاء القسري المبلغ عنها في مصر خلال العام السابق.

وانتقلت “رايس” إلى الوضع فى سوريا حيث اختفى أكثر من 65 ألف شخص منذ بدء الصراع في 2011، لافتة إلى أنه في العديد من البلدان، تلجأ الأنظمة القمعية إلى اعتقال معارضيها، وبعضهم يتعرض للتعذيب والقتل دون أي سجلات رسمية للوفاة.