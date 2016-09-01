كشف مركز مدينة “البلينا” الواقعة جنوب محافظة سوهاج المصرية، عن تمثال “أم البطل”، الذي يظهر جندي يحتضن سيدة من الخلف وهي ترفع ذراعيها، في إشارة إلى أن الجيش يحتضن مصر.

من جانبهم تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، الكشف عن التمثال بحالة من الغضب والسخرية، حيث رأى الكثير أن التمثال يحمل إيحاءات جنسيه واضحة، ولا يليق وضعة بهذا الميدان الذي يواجه مدرسه ثانوية للبنات مطالبين بالتدخل الفوري من قبل محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم.

وعلى الجانب الآخر تداول نشطاء موقع “تويتر” صورة التمثال مرفقة بجمل وعبارات في غاية السخرية.

وعلق المغرد صاحب حساب يدعى “ميزو” مرفقا صورة التمثال قائلا: ” تمثال “ما تيجي يا بهية في حتة متدارية”.

من جانبه علق المغرد “عصام مصراوي” على صورة التمثال، قائلا: ” عاوزله كرتونتين فياجرا هع هع هععععععععع”.

أما المغردة صاحبة حساب “محاكات”، فعلقت ساخرة قائلة: ” احيييييييييه الريس بيستعمل وسائل مساعده ده عيب ف حقه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه”.

وقال المغرد صاحب حساب يدعى “محمود”، فسخر قائلا: ” ده بعد مايفتتحوه هيلفوا التمثال بملايه”.