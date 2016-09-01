قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن تنظيم داعش في سوريا حظر حكام مباريات كرة قدم في محافظة دير الزور بزعم أنهم يطبقون قواعد الفيفا “بما يخالف شرع الله”، بحسب ما نقلته صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وأعلن التنظيم أن تنفيذ القواعد الدولية المنظمة لكرة القدم، في إشارة إلى قوانين الفيفا، “غير شرعي”، وفقا للمرصد السوري.

كما قام التنظيم باستبدال هذه القوانين بأخرى مع إدراج “القصاص” فيما يخص تعويض اللاعبين المصابين من قبل خصومهم.

وكانت محاكم أنشئها التنظيم هي من أقرت الحظر وذلك لأن هؤلاء الحكام “لم يحكموا في المباريات بما يتفق مع شرع الله”، كما أنهم انتهكوا الشرع والسنة.

وصرح لاعب للمرصد بأنهم محظوظين لأن مبارياتهم لا تحمل اسم الفيفا وإلا كان التنظيم قد حجبها تماما ولم يكتف فقط بحظر الحكام.

ويأتي حظر الحكام ضمن قائمة ممنوعات يفرضها التنظيم تشمل التدخين، وأطباق الأقمار الصناعية والرقص ومشاهدة القنوات الأجنبية واستخدام وصلات الانترنت الخاص.

كما أن من يخالف هذه القوانين المزعومة يقابل عقوبات مثل الجلد، وإطلاق النار والذبح والحرق.