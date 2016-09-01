أدانت قطر، الخميس، “بأشد العبارات” استخدام كل من النظام السوري، وتنظيم “داعش” الإرهابي، للأسلحة الكيميائية في سوريا، وفق ما رشح عن نتائج التحقيق الذي أجرته “آلية التحقيق المشتركة” بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية، اليوم، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية (لم تسمه) أن “نتائج التحقيق تدحض بشكل كامل وبما لا يدع مجالاً للشك، إنكار النظام طوال الفترة الماضية استخدامه الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، بكل ما يمثله ذلك من انتهاك سافر للقانون الدولي وللصكوك الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

وأعرب المصدر عن أمل دولة قطر “في أن يشكل الإعلان عن النتائج نقطة تحول في الموقف الدولي، نحو اتخاذ إجراءات فورية وفعّالة لحماية الشعب السوري”.

وجدد مطالبة بلاده “بتقديم جميع المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة، وجميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا، إلى العدالة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب”.