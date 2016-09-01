أثارت قضية توزيع سيارات على نواب في البرلمان السوداني خلافات حادة بين الأعضاء حول آلية التوزيع، ودعت كتلة حزب المؤتمر الوطني إلى اجتماع عاجل لمناقشة هذه المسألة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سودانية محلية.

ونقلت صحيفة “الصيحة” السودانية عن رئيس كتلة حزب المؤتمر الوطني المكلف، محمد مختار، قوله إن الكتلة دعت بقية الكتل لمناقشة قضية توزيع العربات على النواب، بعد اختلاف لجنة شؤون الأعضاء بشأن توزيعها.

وأوضح أنهم اجتمعوا مع الكتل الحزبية الأخرى وتم التأكيد على أن لجنة شؤون الأعضاء هي الجهة الوحيدة المعنية بتوزيع العربات على النواب من خلال معايير محددة تضعها اللجنة وفقاً للائحتها.

وأشار مختار إلى أن اللجنة المعنية ستعقد اجتماعا لوضع معايير توزيع العربات على أن تراعي الأولوية في احتياج النواب. حسبما ذكرت سكاي نيوز.

وقال: “إذا رأت اللجنة توزيع كل العربات على نواب حزب المؤتمر الوطني أو أي حزب آخر، فبقية الكتل ليس عليها التدخل في الأمر لأن اللجنة هي المعنية”.

وانتقد النائب البرلماني المستقل عبد الجليل عجبين، دعوة كتلة حزب المؤتمر الوطني، مشددا على أن هذا الأمر من اختصاص لجنة شؤون الأعضاء وهي المعنية بالتوزيع.

واتهم كتلة الحزب الحاكم بمحاولة احتكار العربات وإقصاء النواب المستقلين عن التوزيع، وأضاف أن “كتلة الوطني تريد الحصول على تفويض من بقية الكتل لتوزيع العربات وهذا الأمر دُبر بليل”.