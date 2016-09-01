في خطوة مفاجئة، قام الإعلامي السوري بقناة الجزيرة الدكتور “فيصل القاسم”، باستطلاع رأي على حسابه الرسمي بموقع التغريدات المصغّر “تويتر” عن “أيهما أسوأ؟ حصار إسرائيل لغزة أم حصار بشار للمدن السورية”.

أيهما أسوأ؟ — فيصل القاسم (@kasimf) August 31, 2016

وخلّف استطلاع الرأي المنشور على حسابه الرسمي بـ”تويتر” غضبا كبيرا لدى مراقبين وعدد من المعلّقين كما لاحظت ذلك “وطن”، ورأى هؤلاء الغاضبون في مثل هذه الإستطلاعات “تبييضا لجرائم الإحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين”.

وقال المعلّق “توقعات سياسية” #من_أخبث_ما_رأيت تبييض جرائم #تل_أبيب في #فلسطين بجرائمها في #سوريا ونلعن #بشار عوضا عنها.

وكتب المستخدم ” اناا الحكووماا” “لعنة الله على بشار واسرائيل وامريكا اولاً واخيراً”.

@kasimf لعنة الله على بشار واسرائيل وامريكا اولاً واخيراً — اناا الحكووماا (@Ma_1r) August 31, 2016

ويرى مراقبون أن عطف جرائم الكيان الصهيوني على جرائم بشار الأسد اعتراف بهذا الكيان المحتلّ، لكن في نفس الوقت يبرئ هؤلاء المراقبون الإعلامي السوري الذي يعتبر من أكبر المدافعين عن الشعبين الفلسطيني والسوري ومن الفاضحين لجرائم الإحتلال الصهيوني والصفوي لكل من فلسطين وسوريا.