كشفت مصادر كويتية مطلعة، أن عشرات من حملة ، فقدوا إقاماتهم وتحوّلوا إلى مقيمين بصورة غير قانونية ()، بعد سحب السفارة المصرية لوثائقهم بسبب حملهم جوازات سفر فلسطينية استخدمت في تنقلهم.

 

وقالت المصادر لصحيفة “القبس” الكويتية، إن عدداً كبيراً من حملة هذه الوثائق حصلوا، بعد افتتاح ، على جوازات سفر تتبع السلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل عملية التنقل خارج الكويت، نظراً لصعوبة التعامل مع الوثيقة المصرية التي يحملونها في بعض الدول.

 

وأضافت أن الجواز الفلسطيني الذي يمنح لأبناء الجالية في الكويت غير معترف به قانونياً في وزارة الداخلية والإدارة العامة لشؤون الهجرة والجوازات، وأن التعامل الرسمي معهم يكون عن طريق الوثيقة المصرية التي منحت للاجئين الفلسطينيين من أهالي قطاع غزة بموجب قرارات جامعة الدول العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

ولفتت المصادر إلى أنه في حال استمرار سحب الوثائق من قبل القنصلية المصرية في الكويت، فمن المحتمل أن تواجه الكويت قضية زيادة أعداد المقيمين بصورة غير قانونية.