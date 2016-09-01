الجواز الفلسطيني الذي يمنح لأبناء الجالية في الكويت غير معترف به قانونيا في وزارة الداخلية- أرشيفية

كشفت مصادر كويتية مطلعة، أن عشرات الفلسطينيين المقيمين في الكويت من حملة وثائق السفر المصرية، فقدوا إقاماتهم وتحوّلوا إلى مقيمين بصورة غير قانونية (بدون)، بعد سحب السفارة المصرية لوثائقهم بسبب حملهم جوازات سفر فلسطينية استخدمت في تنقلهم.

وقالت المصادر لصحيفة “القبس” الكويتية، إن عدداً كبيراً من حملة هذه الوثائق حصلوا، بعد افتتاح السفارة الفلسطينية لدى الكويت، على جوازات سفر تتبع السلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل عملية التنقل خارج الكويت، نظراً لصعوبة التعامل مع الوثيقة المصرية التي يحملونها في بعض الدول.

وأضافت أن الجواز الفلسطيني الذي يمنح لأبناء الجالية في الكويت غير معترف به قانونياً في وزارة الداخلية والإدارة العامة لشؤون الهجرة والجوازات، وأن التعامل الرسمي معهم يكون عن طريق الوثيقة المصرية التي منحت للاجئين الفلسطينيين من أهالي قطاع غزة بموجب قرارات جامعة الدول العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولفتت المصادر إلى أنه في حال استمرار سحب الوثائق من قبل القنصلية المصرية في الكويت، فمن المحتمل أن تواجه الكويت قضية زيادة أعداد المقيمين بصورة غير قانونية.