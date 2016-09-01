أكد مارك إيتيان، عمدة مدينة “كوجولا” الفرنسية، أنه سيتجاهل قرار المحكمة برفع الحظر عن “البوركيني” في فرنسا، رابطا بين ما يحدث للبوركيني في فرنسا بما يحدث للعراة في السعودية.

وقال إيتيان بحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن “الناس يجب أن يعيشوا وفقا للعادات والتقاليد الخاصة بالدولة التي يقيمون فيها”، متعهدا بعدم احترام قرار رفع الحظر عن البوركيني، قائلا: “إذا لم تكن تريد الحياة هنا بطريقتنا فلا تأتي لبلادنا”.

واستطرد “قائلا: إنه لو “تم قبولك للعيش في روما، فافعل ما يفعله الرومان”، مضيفا: “جربوا أن تكونوا عراة في السعودية، وانظروا ماذا سيحدث لكم”.

يذكر أن محكمة في مدينة نيس رفعت الحظر عن البوركيني، معتبرة أنه لا يوجد دليل على وجود مخاطر على النظام العام من ارتداء البوركيني، كما لا يوجد سبب للقلق حول اعتباره يتعارض مع النظافة الشخصية،بحسب ما يدعيه رافضو البوركيني.