كشف الداعية السعودي، حمود الشمري، عن واقعة ضرب مواطن سعودي، بطريقة وحشية أمام زوجته وأطفاله في مطار القاهرة، بسبب خلاف بينه وبين مصري على مسار الجوازات.

ضرب مواطن سعودي قبل نصف ساعة بطريقة وحشية وأمام زوجته وأطفاله في مطار القاهرة القديم بسبب خلاف بينه وبين مصري على مسار الجوازات . — حمود الشمري (@qadesiyah) ١ سبتمبر، ٢٠١٦

وقال “الشمري” في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “لم أتمكن من تصوير المشهد ولم أرغب أن يكون هذا دوري ، تواصلت مع السفارة السعودية وأتمنى منهم الإهتمام بعائلة المواطن وبه أيضاً”.

وتابع: “أشهد بالله أن المواطن السعودي كان على حق وأدب ولم أستغرب من تجاوز المصري عليه بل استغربت من صبر السعودي حتى تلفظ المصري بلفظ غير اخلاقي”.

ومضى: “أكثر من سبعة رجال أمن مصريين انتصروا لمواطنهم وضربوا السعودي أمام زوجته بطريقة وحشية وبلطجية وتلفظوا بما أنزه أسماعكم عنه”.

وأردف: “أتمنى تصوير هذه التغريدات وإرسالها لسفارتنا في القاهرة والتي لا أشك في أنها ستسترد حق مواطننا بإذن الله”.

واختتم الداعية السعودي تغريداته بـ”أنا الان داخل الطائرة ولن أستطيع التواصل ، استودعه الله الذي لا تضيع ودائعه وأستودع زوجته وأطفاله من لا يرد دعوة المظلوم”.