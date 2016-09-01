كشف الداعية السعودي، ، عن واقعة ، بطريقة وحشية أمام زوجته وأطفاله في ، بسبب خلاف بينه وبين مصري على مسار الجوازات.

وقال “الشمري” في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “لم أتمكن من تصوير المشهد ولم أرغب أن يكون هذا دوري ، تواصلت مع السفارة وأتمنى منهم الإهتمام بعائلة المواطن وبه أيضاً”.

 

وتابع: “أشهد بالله أن المواطن السعودي كان على حق وأدب ولم أستغرب من تجاوز المصري عليه بل استغربت من صبر السعودي حتى تلفظ المصري بلفظ غير اخلاقي”.

 

ومضى: “أكثر من سبعة رجال أمن مصريين انتصروا لمواطنهم وضربوا السعودي أمام زوجته بطريقة وحشية وبلطجية وتلفظوا بما أنزه أسماعكم عنه”.

 

وأردف: “أتمنى تصوير هذه التغريدات وإرسالها لسفارتنا في القاهرة والتي لا أشك في أنها ستسترد حق مواطننا بإذن الله”.

 

واختتم الداعية السعودي تغريداته بـ”أنا الان داخل الطائرة ولن أستطيع التواصل ، استودعه الله الذي لا تضيع ودائعه وأستودع زوجته وأطفاله من لا يرد دعوة المظلوم”.