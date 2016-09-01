تعرضت امرأة شابة تبلغ من العمر 21 عاماً لحادث مريع بعد أن جنحت عن الطريق أثناء قيادتها سيارتها في ولاية لويزيانا الأمريكية، ما أدى لاشتعال النيران فيها.

وكان المصور باتريك بيري وزميلته الصحفية بريتاني ويس في طريقهما لإعداد تقرير تلفزيوني عندما شاهدا السيارة وهي ترتطم بشجرة على جانب الطريق وتشتعل النيران في مقدمتها.

وهرع بيري لإنقاذ المرأة حيث شوهد وهو يخرج المرأة من السيارة المشتعلة ويبعدها عن نطاق الخطر، بينما وثقت زميلته ويس ما حدث.

ونقلت المرأة التي تبين بأنها حامل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم حيث قال الأطباء بأنها في حالة صحية جيدة هي وجنينها.