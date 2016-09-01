أثار النجم اللبناني وائل كفوري الجدل عبر موقع التويتر، عقب نشره صورةً له ولامرأة بـ”نصف وجه”، وقد علّق عليها بعبارة Love You أي “أحبّك”، وقد انهالت عليه التعليقات في محاولةٍ لكشف هوية السيدة الموجودة في الصورة.

كثيرون حسموا نتيجة جولة التساؤلات، بأنّ الصورة تعود لزوجته أنجيلا بشارة البعيدة كلّ البعد عن وسائل الإعلام وحتى الظهور برفقة زوجها، وهو لا يزال معها وقد رُزِقا منذ حوالى الشهرين بطفلتهما الثانية ميلانا بعد ميشيل، رغم كلّ الشائعات التي تحدّثت في السابق عن إنفصالهما.

وعلى الجانب الآخر، ظنّ الكثيرون أنّ هذه الصورة تعود إمّا للنجمة يارا، بسبب الشبه الكبير بين وجه السيدة ووجهها، إلّا أنّه من حكم المؤكّد أنّها النجمة يارا والتي تربطها بوائل علاقة صداقة وطيدة.

ونشرت مجلة “لها”، صورة زوجة وائل كفوري النادرة والقديمة، والتي تظهر فيها جانباً من الشبه، هي التي تملك حساباً على التويتر لم تنشر عليه صورةً لها، وتكتفي ببعض “الريتويت” من حساب وائل.