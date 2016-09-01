اعترف رجل سعودي امام محكمة الرياض، بعد أن ضبطته السلطات السعودية، بمشاركته في تدريب “اللياقة البدنية” في أحد معسكرات تنظيم داعش في أفغانستان.

وقال الرجل أمام المحكمة، إنه شارك في تدريب عسكري لإنقاص وزنه والحصول على اللياقة البدنية، لكن المحكمة لم تقتنع بحجته الدفاعية. وفقًا لوسائل إعلام سعودية،وسألته عن سبب اختياره لمعسكر تابع لداعش من أجل تخفيف الدهون في ظل وجود أماكن أخرى آمنة.

وعندما فشل الرجل في تقديم إجابة واضحة، أصدرت المحكمة بحقه تهمة الانتماء إلى تنظيم داعش المُصنف دوليُا بالإرهابي، مُستندة على أدلة مشاركته في تدريب عسكري داخل أحد المراكز السرية التابعة للتنظيم، في أفغانستان، والمختصة بالتجنيد من أجل شن هجمات إرهابية.

ووفقا لتقارير صحافية، فإن النطق بالحكم على المتهم ظلَّ سريًّا ولم يعلن عبر الإعلام.