كشف محامي ميلانيا ترامب، زوجة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب، أن موكّلته رفعت دعوى قضائية ضد مدوّن وناشر موقع “ديلي ميل أونلاين” البريطاني لنشرهما مقالات قالت إنها “بالغة الضرر” عن ماضيها.

وكان موقع “ديلي ميل أونلاين” نقل الشهر الماضي عن تقرير لمجلة سلوفينية أن وكالة لعارضات الأزياء، عملت بها زوجة ترامب في نيويورك في التسعينات، كانت تعرض أيضا على العملاء الأثرياء مرافقات يقدمن خدمات جنسية.

ووصف المحامي تشارلز هاردر التقارير التي نشرت عن ميلانيا ترامب أنها “كاذبة مئة في المئة وبالغة الضرر بسمعتها الشخصية والمهنية.” وقال إنه موكلته رفعت على الناشرين دعوى قضائية أمام محكمة في مونتغومري كاونتي بولاية ماريلاند.

وقال تشارلز في بيان: “أفعال المدعى عليهما شائنة وكيدية وضارة بالسيدة ترامب، ويقدر ضررها بمئة وخمسين مليون دولار”. وفق ما ذكر موقع سكاي نيوز.

يذكر أن ميلانيا ترامب سلوفينية الأصل وكانت تعمل عارضة أزياء، وانتقلت إلى الولايات المتحدة في التسعينات وتزوجت من دونالد ترامب عام 2005.