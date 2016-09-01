قال الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف “صديق فلاديمير بوتين- الرئيس الروسي”, إن المسلمين يعانون مما أسماهم “خوارج العصر”, مشيراً إلى أن “مؤتمر أهل السنة والجماعة” الذي أغضب السعودية وأحدث ضجة كبيرة جاء لمواجهة خوارج العصر قاصدا بهم تنزيم الدولة أو ما يعرف بـ”داعش”-حسب قوله- الذين يسيئون للإسلام.

وأضاف قاديروف المعروف عنه قربه الشديد للرئيس الروسي في تصريحات صحافية تناقلتها وسائل الاعلام المختلفة إن مؤتمر “أهل السنة والجماعة” ليس له علاقة بالرئيس فلاديمير بوتين و”نحن خدام للإسلام والمسلمين”.

وذكر ان “تنظيم “داعش” قتل أكثر من 1500 شخص ولدينا رغبة فى بلادنا بضرورة القضاء على خوارج هذا العصر”.