قال الرئيس الشيشاني “صديق - الرئيس الروسي”, إن يعانون مما أسماهم “خوارج العصر”, مشيراً إلى أن “مؤتمر ” الذي أغضب وأحدث ضجة كبيرة جاء لمواجهة خوارج العصر قاصدا بهم تنزيم الدولة أو ما يعرف بـ””-حسب قوله- الذين يسيئون للإسلام.

 

وأضاف قاديروف المعروف عنه قربه الشديد للرئيس الروسي في تصريحات صحافية تناقلتها وسائل الاعلام المختلفة إن مؤتمر “ والجماعة” ليس له علاقة بالرئيس فلاديمير بوتين و”نحن خدام للإسلام والمسلمين”.

 

وذكر ان “تنظيم “داعش” قتل أكثر من 1500 شخص ولدينا رغبة فى بلادنا بضرورة القضاء على خوارج هذا العصر”.

 