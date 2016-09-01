دعا فتح الله غولن، زعيم تنظيم “الكيان الموازي”، المتهم بتدبير محاولة الانقلاب في تركيا، أعضاء منظمته إلى الابتعاد عن متابعة أو قراءة الأخبار في وسائل الإعلام المختلفة.

جاءت تلك الدعوة في مقاطع مصورة لغولن، تداولتها حسابات مقربة منه على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت- بحسب المراقبين الأتراك- تخوّفه من تسارع وتيرة الانشقاقات في صفوف المنظمة، عقب معرفتهم حقائق الأمور المتعلقة بالتنظيم.

وقال غولن: “إذا أصغيتم إليهم، أو استمعتم أو حاولتم قراءة بعض الأمور (لم يحددها)، فإنكم ستصطدمون بأمور مزعجة تأتيكم من قبلهم، وإذا أشغلتم أنفسكم بالقال والقيل فإن أذهانكم وأفكاركم ستنشغل بمثل هذه الأمور”.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع لغولن، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وتطالب تركيا بتسليم غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، من أجل المثول أمام القضاء، بتهم عدة.