واصل المهرج الإماراتي ضاحي خلفان نائب قائد شرطة دبي سلسلة تغريداته التي يجتهد فيها لإبراز موهبته الشعرية التي لا مثيل لها في كل كتب الشعر من كثرة أخطائها ورداءتها وسوء تركيبها.

 

ففي أبيات شعر جديدة، قال “خلفان” “لا تلمني فالهوى اضنى فؤادي في دورب الحب اتعبت جوادي كنت في حلمي فلم أبلغ مرادي”.

ولم يتأخر الرد كثيرا مثلما هي العادة، حيث صعقه المغرّد “ريان اليمني” بقوله “ومش راح تبلغ حلمك ياواطي”.

يذكر أن صحيفة “وطن” كانت ولازالت محجوبة في دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب فضحها لانتهاكات حقوق الإنسان بالبلاد.