واصل المهرج الإماراتي ضاحي خلفان نائب قائد شرطة دبي سلسلة تغريداته التي يجتهد فيها لإبراز موهبته الشعرية التي لا مثيل لها في كل كتب الشعر من كثرة أخطائها ورداءتها وسوء تركيبها.

ففي أبيات شعر جديدة، قال “خلفان” “لا تلمني فالهوى اضنى فؤادي في دورب الحب اتعبت جوادي كنت في حلمي فلم أبلغ مرادي”.

لا تلمني فالهوى اضنى فؤادي

في دورب الحب اتعبت جوادي

كنت في حلمي فلم أبلغ مرادي — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 1, 2016

ولم يتأخر الرد كثيرا مثلما هي العادة، حيث صعقه المغرّد “ريان اليمني” بقوله “ومش راح تبلغ حلمك ياواطي”.

@Dhahi_Khalfan ومش راح تبلغ حلمك ياواطي — ريان اليمني (@rayanyemeni123) September 1, 2016

يذكر أن صحيفة “وطن” كانت ولازالت محجوبة في دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب فضحها لانتهاكات حقوق الإنسان بالبلاد.