تمكنت الخدمة الأمنية المعينة بمحطة حدائق المعادي لمترو الأنفاق من ضبط متسول بمحطة المعادي، بحوزته 5137 جنيه حصيلة تسول يوم واحد فقط من ركاب مترو الأنفاق.

وتم ضبط المتهم “محمد.م” 31 سنة عاطل مقيم المعصرة حلوان أثناء قيامه باستجداء ركاب داخل أحد قطارات المترو أثناء وصوله المحطة وعثر بحيازته على مبلغ مالي قدره 5137 جنية فئات مختلفة .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة، وأن المبلغ المضبوط كان حصيلة تسوله خلال يوم واحد.

وبالكشف عن المتهم تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى القضية رقم 5261/2005 جنح الحدائق “تسول” حصر رقم 6598/2005 غيابي بالحبس لمدة شهر.بحسب ما ذكر موقع “مصراوي”.

وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.