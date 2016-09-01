قالت خبيرة العلاقات الإنسانية “كوني بوديستا” إن الرجل يبحث دائمًا عن مخرج ليتجنب الصدام مع زوجته، وليس معنى ذلك أنه قد يكذب بالفعل، لأنه حينما تخبرك زوجتك أنها تريد منك مصارحتها بأمر ما، فهي تعني هنا أن تجاملها بكلامك الطيب.

وتحذر بوديستا من أن يقع الرجل في هذا الفخ، لهذا قد يلجأ الرجال لبعض الجمل “الأكاذيب” التجميلية، والتي تحب سماعها النساء، إليك أشهرها.

1- أنتِ جميلة اليوم وكل يوم.

2- وزنك مثالي.

3- لن أتغير بعد الزواج.

4- أنتِ حبيبتي الأولى والأخيرة.

5- لن أنظر لامرأة غيرك قط.

6- أنا مشغول جدًا.. سأعوضك عن هذا اليوم.

7- قبل الزواج “العلاقة الحميمة” ليست مهمة بالنسبة لي، فأنا لا أفكر فيكِ بهذه الطريقة.

8-تبدين جميلة في هذا الفستان.. حسنًا اشتريه.

9- لن أجرح مشاعرك يومًا.

10-لا يهمني مظهرك مطلقًا.