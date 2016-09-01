سخر الكاتب الصحفي السعودي، والمقرب من دوائر صنع القرار بالسعودية، ، من مظاهر التقشف الكاذبة التي يدعيها ، وعلى رأسهم زعيم التيار الصدري، .

 

وقال خاشقجي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ” الإخوة المعممين السياسيين في عليهم حركات، تجد احدهم مفترش الارض ببيت متواضع ثم مستخدما طائرة خاصة في رحلاته !”.

وأرفق خاشقجي في تغريدته صورتين لمقتدى الصدر، إحداها وهو يفترش الأرض مستقبلا ، وزير الخارجية العراقي، حيث يظهر نفسه بشخص متواضع، ملقيا الدنيا خلف ظهره.