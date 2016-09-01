سخر الكاتب الصحفي السعودي، والمقرب من دوائر صنع القرار بالسعودية، جمال خاشقجي، من مظاهر التقشف الكاذبة التي يدعيها معممو العراق، وعلى رأسهم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.

وقال خاشقجي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر”: ” الإخوة المعممين السياسيين في العراق عليهم حركات، تجد احدهم مفترش الارض ببيت متواضع ثم مستخدما طائرة خاصة في رحلاته !”.

الإخوة المعممين السياسيين في العراق عليهم حركات، تجد احدهم مفترش الارض ببيت متواضع ثم مستخدما طائرة خاصة في رحلاته ! pic.twitter.com/7jKYqFFqAp — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ١ سبتمبر، ٢٠١٦

وأرفق خاشقجي في تغريدته صورتين لمقتدى الصدر، إحداها وهو يفترش الأرض مستقبلا إبراهيم الجعفري، وزير الخارجية العراقي، حيث يظهر نفسه بشخص متواضع، ملقيا الدنيا خلف ظهره.