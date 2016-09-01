انتقد القائد السابق لقيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي والمسؤول عن منطقة تشمل الضفة الغربية الميجر جنرال غادي شامني القيادة السياسية بسبب “احتلال الأراضي الفلسطينية”.

وقال شامني “ارتقينا بالاحتلال إلى شكل من أشكال الفن”، متابعا خلال ندوة صحفية الأربعاء: “نحن أبطال العالم في الاحتلال”، حسب ما نقله موقع “تايمز أوف إسرائيل”.

وأضاف: “هل هذا ما نريد أن نكون؟ كل خطوة نتخذها يجب أن تنبع من هدف استراتيجي واحد وهو الانفصال عن الفلسطينيين”.

وانتقد الجنرال السابق أثناء تواجده في مؤتمر عقد في “المركز متعدد المجالات” في هرتسليا الجيش الإسرائيلي قائلا: “الجيش منشغل في السيطرة على سكان يصل عددهم إلى 2.5 مليون مدني، ما يصرف نظر الجيش عن وظيفته الأساسية”.

وأضاف: “يعاني الجيش الإسرائيلي من مشكلة في الاستعداد للتهديدات التي يواجهها. يتم تجفيف أخلاقيات الجيش وقدراته وهو تحول إلى كيس لكم للسياسيين”.

وأكد أن: “إسرائيل لن توافق أبدا على تسوية لا تلبي احتياجاتها الأمنية”، مضيفا أن “الحل المقبول الوحيد هو انفصال متفق عليه من الفلسطينيين”.

وكان غادي شامني قائدا للمنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي بين عامين 2007-2009 وترك الجيش في 2012.