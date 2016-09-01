قال موقع “جلوبس” العبري إن أوجه التشابه بين السعودية وتنظيم داعش الإرهابي متعددة، معتبرا أن التنظيم والمملكة الخليجية وجهان لعملة واحدة، حيث تتبع داعش الفكر الوهابي الذي يسيطر على السعودية وتحاول من خلاله بسط نفوذها على كثير من بلدان العالم العربي والإسلامي.

وأضاف الموقع في تقرير ترجمته “وطن” أن داعش والسعودية يشتركان في عدة صفات أبرزها أن التنظيم الإرهابي يستخدم السلاح الديني والفكر المتطرف من أجل إقناع أنصاره بالانضمام إليه، وكذلك تستغل السعودية وجود أبرز المقدسات الإسلامية على أراضيها والأموال التي تجنيها من النفط للحفاظ على بقاء الفكر الوهابي المتشدد، لا سيما وأن هذا التوظيف يحمي مصالحها في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار جلوبس إلى أن نمط الحياة في السعودية يتشابه إلى حد كبير مع مظاهر الحياة تحت نفوذ داعش، فالتنظيم والمملكة الخليجية ينتهجون سياسة اجتماعية تقلل من شأن المرأة وتعرضها لكثير من الانتهاكات والضرب، وفي السعودية لا تستطيع السفر أو قيادة السيارة بمفردها، كما يعتبر الزوج هو الممثل لها أما هي فلا يعتد بها في أي أمر كان.

ولفت الموقع العبري إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية حدث خطئا إلكترونيا لدى شركة مايكروسوفت حيث كان يتم ترجمة داعش إلى السعودية، معتبرا أن هذا الخطأ الإلكتروني هو حقيقة فعليها تؤكدها تصرفات التنظيم الإرهابي وتوجهات السعودية وسياستها حيال القضايا والشئون المختلفة.

وخلال تصفح السعوديين لمحركات البحث شعروا بكثير من الغضب بسبب الفيروس الذي انتشر على الشبكات الاجتماعية، حتى وصل الأمر إلى أن عشرات الزوار من المملكة العربية السعودية وخارجها اتهموا شركة مايكروسوفت بالعنصرية وطالبوها بإصلاح المشكلة التي حدثت في محرك البحث.

وأكد الموقع أن ما حدث كشف عن وجه الحقيقة وأشار إلى أوجه التشابه والاتفاق بين داعش والسعودية، سواء من الناحية الدينية أو السياسية، فكلا الجانبين احتلا أرضا لم تكن لهما وهدما دولا وكيانات قائمة من أجل تأسيس كيانهم الخاص، فضلا عن الجرائم التي تم ارتكابها من أجل تحقيق هدف داعش والسعودية.

وأوضح جلوبس أن مايكروسوفت أعلنت عن إصلاح المشكلة في محرك البحث، وخرج الدكتور محمود النجار، نائب رئيس شركة مايكروسوفت بالسعودية، وأصدر اعتذارا رسميا على تويتر، وأكد أنه خطأ لم يكن متعمدا. وقال في مقابلة مع صحيفة هافينغتون بوست “أن الارتباك في محرك البحث على ما يبدو جرى بسبب وجود الطريقة الخوارزمية في خدمة الترجمة، حيث أنه بعد عدد معين من مرات الترجمة يتم تقديم كلمة بديله.