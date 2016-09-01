نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية، مقطع فيديو، لشابّ يدعى كميل كشف فيه عن حيلة فعّالة للتخلّص من صداع الرأس، في غضون دقيقتين فقط من خلال 3 أسئلة.

ويظهر الشاب في الفيديو وهو يسأل: “أيّن تشعر بالصداع؟”، “ما لونه؟”، “ما شكله؟”.

في هذا السياق، علّقت معالجة نفسية لم يُذكر اسمها على النتائج بالقول، إنّ الصداع يكون في أغلب الأحيان من صنع مخيلة كلّ شخص لذا من الطبيعيّ أن تنجح هذه الحيلة.

وقد شوهد الفيديو 1.7 مليون مرّة ولاقى تجاوباً لدى الناس، فعلّق أحدهم على الفيديو بالقول “يا إلهي، لقد زال الصداع، شكراً على هذا الفيديو” وأشار آخر إلى أنّ الحيلة نجحت!.